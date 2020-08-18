Москва, , 14:09 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение взять под контроль расследование уголовного дела о гибели в ДТП на Ставрополье 15-летней школьницы. Происшествие произошло 13 августа в селе Кочубеевском.

За рулем автомобиля находился 16-летний подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело, сам он задержан. Контролировать расследование Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка в селе Кочубеевксом была сбита утром на парковке у магазина. Находившийся за рулем подросток не справился с управлением во время гонок со своим товарищем, как рассказали очевидцы.

Он сбежал с места происшествия, даже не оказав пострадавшей помощь. Однако в ходе оперативных мероприятий его личность была установлена, а сам он — задержан.

Жители села устроили вечером того же дня стихийный сход, на котором потребовали наказания для виновника гибели девочки. Была организована инициативная группа из сельчан для контроля над ходом следствия.

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