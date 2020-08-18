Липецк, , 14:01 — REGNUM В 2020 году 24 выпускника из Липецкой области сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Максимальное количество баллов по итогам ЕГЭ набрали 15 выпускников из школ Липецка, четыре выпускника из Усмани и Усманского района, остальные — из городов Грязи, Елец, Лебедянь, райцентра Долгоруково и Липецкого района.

Лучше всего выпускники региона сдали экзамен по русскому языку: девять человек набрали 100 баллов. Большинство из них девушки. На втором месте — химия. Отличный результат у шести выпускников. Третье место разделили информатика и история. За их знание высший балл получили шесть человек. Физику на 100 баллов написали двое, а обществознание — один.

«ЕГЭ — это лишь пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача — создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Выпускникам, получившим высший балл, вручили благодарственные письма.