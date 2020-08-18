Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Петербурге Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова, в период пандемии перепрофилированная на лечение юных пациентов с коронавирусной инфекцией, возобновляет прием больных по профилям хирургия, травматология, оториноларингология и гинекология. Об этом сообщили 18 августа в городском комитете по здравоохранению.

При этом часть мощностей больницы остается в режиме помощи детям, заболевшим COVID-19. Для них зарезервирована 361 инфекционная койка. В связи с этим в медучреждении действуют два приемных отделения — одно для инфекционных больных, в том числе с признаками COVID-19, второе работает — для экстренных и плановых пациентов без признаков вирусных заболеваний.

«Потоки пациентов разделены. Все сотрудники больницы, работавшие с инфекционными больными, прошли двухнедельный карантин и были обследованы на COVID-19 перед допуском к работе. Персонал строго закреплен за отделениями, что также позволяет избежать заражения», — заверили в комздраве Петербурга.

При поступлении на плановое лечение необходимо предоставить результат теста ребенка на отсутствие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 методом ПЦР сроком не более семи дней. Если ребенка в больнице сопровождает взрослый, ему также необходимо предоставить результат анализа на коронавирус.

Если же ребенка привозят в больницу для экстренной госпитализации, он помещается на специальное отделение, где проводится тест на коронавирусную инфекцию. Только при отрицательном результате пациент переводится на профильное отделение для дальнейшего лечения.

Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее с 1 марта 2020 года. За это время в стационаре прошли лечение более 750 детей.

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Как ожидается, в Петербурге обратное перепрофилирование после завершения лечения пациентов с коронавирусом в ближайшее время пройдут Покровская больница и городская больница №20.

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