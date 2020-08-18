Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконное размещение воздушных судов на посадочной площадке «Коркино» аэроклуба «Беркут» в Тосненском районе Ленобласти, а также нелегальные полёты с этой площадки, в ходе которых управление воздушными судами передавалось случайным людям.

Аэродром «Коркино» УФСБ по СПб и Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе УФСБ, грубые нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных судов были выявлены спецслужбой во взаимодействии с сотрудниками Ространснадзора в ходе проверки антитеррористической защищенности посадочной площадки «Коркино».

В частности, выяснилось, что воздушные суда гражданской авиации размещались на посадочной площадке без государственных регистрационных номеров и разрешительных документов.

«Сотрудниками Управления также установлен факт проведения нелегальных полетов с посадочной площадки «Коркино», в ходе которых осуществлялась передача управления воздушным судном лицам, не имеющим навыков и наличия соответствующих лицензий», — отметили в УФСБ.

Допустившие нарушения законодательства лица привлечены к административной ответственности, а воздушные суда, находившиеся на территории посадочной площадки «Коркино» — аэроклуб «Беркут» с нарушениями Федеральных авиационных правил «демонтированы установленным порядком», резюмировали в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.