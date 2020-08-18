Сухум, , 14:01 — REGNUM На российской военной базе в Абхазии к присяге были приведены последние военнослужащие-новобранцы весеннего призыва 2020 года. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Военнослужащие были призваны военными комиссариатами Ставропольского и Краснодарского края, Чувашской Республики, Республик Мордовия и Марий Эл», — говорится в сообщении от ЮВО.

В пресс-службе отметили, что перед принятием присяги молодые бойцы прошли начальную подготовку. Они изучили разные виды и оружия, общевоинские уставы, а также традиции военной базы.

Напомним, 7-я российская военная база, находящаяся в Абхазии, создана в феврале 2009 года. В соответствии с абхазо-российским соглашением — это объединенная база, на которой проходят службу военнослужащие из обеих стран.

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