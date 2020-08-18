Париж, 18 августа 2020, 13:54 — REGNUM Прокуратура Парижа начала расследование по фВакту «изнасилования», чтобы изучить обвинения, выдвинутые против бывшего заместителя мэра Парижа Кристофа Жирара, сообщает Le Figaro.
«В ходе расследования будет предпринята попытка определить с точностью, могут ли раскрытые факты характеризовать уголовное преступление», — уточнил прокурор.
Расследование по факту «изнасилования должностным лицом» было поручено бригаде по защите несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что рассматривает возможность «обязательного ношения маски».
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