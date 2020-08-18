Стокгольм, , 14:12 — REGNUM За последние недели в Швеции уменьшилось количество тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19. Но, несмотря на это, очень вероятно, что распространение коронавирусной инфекции на территории страны снова увеличится, считает Ян Альберт, профессор-инфекционист из Каролинского института. Об этом 18 августа сообщила газета Expressen.

В интервью государственному информационному агентству Швеции TT Альберт заявил о своей уверенности в том, что рано или поздно распространение коронавируса в Швеции увеличится:

«В противном случае я был бы удивлен. Мы не знаем, насколько сильным оно (прим.: распространение SARS-CoV-2) будет, хотя я не думаю, что оно будет таким масштабным, как этой весной».

Однако когда именно можно ожидать нового всплеска заражений, Альберт не знает.

«Я думал, что существует сезонная чувствительность, как и у других коронавирусов, вызывающих простуду. В таком случае это должно быть осенью или зимой. Аргументом против этого тезиса является ситуация во Флориде и других горячих точках, где инфекция широко распространена. Но я думаю, что в будущем риск новых вспышек будет постепенно увеличиваться», — сказал он.