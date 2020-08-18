Воронеж, , 13:51 — REGNUM Авиашоу с участием авиационных групп высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи», «Соколы России» и вертолетной пилотажной группы «Беркуты» состоится в небе над Воронежем 19 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Авиашоу станет частью праздничной программы, приуроченной к 100-летию Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Праздник решили провести в День города.

Откроются мероприятия на Адмиралтейской площади торжественным построением личного состава академии, на праздник будут приглашены почетные гости — выпускники учебного заведения. Затем состоится авиашоу, в котором примут участие авиационные группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи», «Соколы России» и вертолетной пилотажной группы «Беркуты». В Воронежском концертном зале пройдёт торжественная часть праздника.