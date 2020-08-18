Хасавюртовский район, Дагестан, , 13:48 — REGNUM В Дагестане обвинены в мошенничестве, а также служебном подлоге и подделке документов 11 участников преступной группы. В нее входили шестеро сотрудников управления социальной защиты населения и пятеро работников отделения почтовой связи в Хасавюртовском районе, похитившие более 4,9 млн рублей бюджетных средств.

Как установил суд, подсудимые организовали преступную схему, по которой в течение трех лет, начиная с 2014 года, присваивали денежные средства, полагающиеся для выплат субсидий по оплате жилых помещений и коммунальных услуг педагогам за работу в сельской местности.

В настоящее время суд вынес виновникам наказания в виде условного лишения свободы сроком от 1,4 года до 4,6 года. Также они будут обязаны выплатить всю похищенную сумму.