Владимир, , 13:42 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 18 августа зарегистрировано 190 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления был выписан 5291 пациент. В регионе было проведено 178 тыс. 879 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 209 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 23 человека. На стационарном лечении находятся 35 пациентов с ОРВИ и 399 — с пневмонией.

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