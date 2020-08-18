Владимир, , 13:41 — REGNUM Во Владимирской области 18 августа подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по три случая выявлено во Владимире, Гусь-Хрустальном и Юрьеве-Польском, по два — в Александрове, Гороховце, Коврове, Кольчугино, Муроме и Петушках и один — в Меленках.

Всего в области зарегистрированы 5994 носителя вируса. После выздоровления был выписан 5291 пациент, в том числе 11 человек — за последние сутки. Скончались 190 человек.

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