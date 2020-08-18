Стокгольм, , 13:44 — REGNUM В связи с пандемией коронавирусной инфекции в системе школьного образования Швеции необходимо решить ряд новых задач. Об этом говорится в заявлении Инспекции по делам школы. Сейчас у чиновников есть опасения, что во время дистанционного обучения этой весной количество прогулов увеличилось. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Некоторые ученики, которые еще до пандемии в значительной степени отсутствовали на занятиях, продолжают отсутствовать, иногда даже чаще, чем ранее. Некоторые директора школ заявляют, что пандемия придала отсутствию в школе некое оправдание, как новый повод не ходить в школу», — заявила следователь Инспекции по делам школы Линда Келлман.

По данным журналистов, проверка надзорным органом была проведена в мае. Напомним, что в то время шведские гимназии и ученики старших школ перешли на дистанционное обучение, в то время как дети, посещающие начальную школу, были на занятиях в соответствии с обычным расписанием. В ходе майской проверки следователям из Инспекции удалось поговорить с директорами 106 школ по всей Швеции.