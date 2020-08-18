Кизлярский район, Дагестан, , 13:37 — REGNUM В Дагестане вынесен суровый приговор жителю Кизлярского района. Суд признал его виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, сообщили 18 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в декабре 2019 года злоумышленник поссорился со своим знакомым из-за шутки, которую посчитал оскорбительной. Между тем, на самом деле шутка была адресована не ему. Ссора переросла в драку. Все это происходило на улице в селе Большая Задоевка Кизлярского района. После того, как дерущихся разняли прохожие, обвиняемый напал на своего обидчика с ножом.

«Злоумышленник достал имеющийся при нем нож и <…> умышленно нанес им удар в левую переднебоковую часть груди знакомого, причинив ему рану, повлекшую смерть», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

От полученных ранений тот скончался, а убийца оказался надолго за решеткой.