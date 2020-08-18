Заинск, Татария, , 13:39 — REGNUM В Татарии 24-летний житель города Заинска судом признан виновным за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Молодой человек с 2016 по 2020 годы уклонялся от прохождения военной службы и без уважительных причин не являлся в военный комиссариат города, в том числе не проходил медицинское освидетельствование.

Суд назначил не состоявшемуся новобранцу наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СКР по РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области вынесли приговор суда за уклонение от призыва на военную службу 19-летнему жителю Городищенского района. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 18 тыс. рублей.

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