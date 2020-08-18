Астрахань, , 13:33 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 18 августа подтверждено 60 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. 12 июля в Ахтубинской районной больнице скончалась женщина 1963 года рождения. Окончательные диагнозы были поставлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 4388 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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