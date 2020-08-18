Симферополь, , 13:31 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг слухи о второй волне коронавируса и закрытии в связи с этим школ и предприятий. Об этом он написал 18 августа на своей странице в Facebook.

«Еще один распространенный слух — о том, что со второй половины сентября начнется «вторая волна» эпидемии, в связи с чем якобы планируется закрытие школ, бизнеса и так далее. Прошу на данные слухи не реагировать, ни о каком закрытии речи быть не может», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что власти принимают все меры, чтобы не пришлось возвращать ограничения, однако «нужно помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что учебный год в школах Крыма начнётся в обычном, очном формате. Вопрос о том, как будут проходить линейки 1 сентября, пока решается.

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