Астрахань, , 13:30 — REGNUM В Астраханской области 18 августа подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 5264 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 605 человек.

Выздоровели 4388 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 60 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2861 человек, 14 тыс. 434 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.