Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 18 августа, от COVID-19 умер еще один пациент, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Скончался мужчина 1955 года рождения из Ясненского городского округа с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в регионе зафиксировано 67 летальных исходов от COVID-19.

Напомним. в Оренбуржье выявлено 8 787 случаев заражения коронавирусом. Оправились от болезни 7 104 пациента. Продолжают получать лечение в стационарных условиях 795 человек, из них 67 находятся в тяжелом состоянии.