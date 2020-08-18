Курск, , 13:25 — REGNUM В Курской области 18 августа зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе выявлено 6711 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1093 пациента. 851 человек с положительными тестами находится дома под наблюдением медиков. 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписан после выздоровления был 5571 пациент, в том числе 27 — за последние сутки. Скончался 51 человек.

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