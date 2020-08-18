Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM Перенесшего операцию на ноге писателя Владислава Крапивина перевели в обычную палату. Об этом заявила невестка писателя Лариса Крапивина.

До этого писатель лежал в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас самочувствие Крапивина улучшилось, передаёт ТАСС.

«Врачи дают положительные прогнозы», — сказала сноха.

Крапивин лежит в Свердловской областной клинической больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая госпитализация писателя за последнее время. После первой выписки состояние Крапивина стало хуже, нежели было до лечения.

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