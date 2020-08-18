Тюмень, , 13:25 — REGNUM В Тюменской области доля жителей с антителами к COVID-19 составила 24,5%. Регион вошел в семёрку регионов, в которых более чем у 20% жителей выявлен иммунитет к коронавирусу, сообщает региональный оперативный штаб.

«Наш субъект одним из первых в стране встретился с COVID-19, поэтому у большого количества людей уже сформирован иммунитет», — пояснили ситуацию в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в исследовании на иммунитет к коронавирусу в Тюменской области прошли в исследовании приняли участие около трёх тысяч жителей региона, в том числе 47% из них — в Тюмени.