Нальчик, , 13:24 — REGNUM Родители школьников в Кабардино-Балкарии переживают, что рекомендации Роспотребнадзора по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса будут выполняться за их счет. Так, в соцсетях распространяется информация о том, что школы будут закупать рециркуляторы воздуха и дезинфицирующие средства на деньги родителей учащихся.

С вопросом по этому поводу журналисты местного телеканала обратились к Екатерине Мисостовой — заместителю министра просвещения, науки и по делам молодежи республики.

«Несмотря на то, что мы начинаем новый учебный год в очном режиме обучения, существуют некоторые санитарно-эпидемиологические требования. Это обеспечение дополнительными моющими средствами, дезинфекция помещений, утренние фильтры при приходе детей в школу. Это разведение потоков детей, отдельные графики, термометрия. Естественно, это потребует дополнительных средств. Но все эти средства должны быть выделены из муниципальных бюджетов», — сообщила чиновница.

Она также подчеркнула, что никаких сборов с родителей на эти цели не предусмотрено.

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