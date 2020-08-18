Липецк, , 13:22 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 18 августа.

Скончался 66-летний житель Елецкого района. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Заболевание было осложнено наличием тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы.

Всего по состоянию на 18 августа в регионе было зарегистрировано 24 летальных случая.

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