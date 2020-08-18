Киев, , 13:22 — REGNUM По состоянию на 18 августа 2020 года в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) COVID — 19 болеют 449 человек. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

По последним данным, за минувшие сутки было выявлено 35 новых случаев заражения среди украинских силовиков. Девять из них госпитализировали, сказано в сообщении.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ произошло шесть летальных исходов, вызванных последствиями коронавирусной пневмонии.

Напомним, всего за минувшие сутки на Украине зарегистрировали 1616 новых случаев заражения коронавирусом.

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