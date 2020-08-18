Пермь, , 13:30 — REGNUM Ленинский районный суд Перми сегодня, 18 августа, вынес приговор по резонансному делу о манекене Владимира Путина. Трое политических активистов обвинялись в грубом нарушении общественного порядка, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, гособвинение просило для фигурантов реальные сроки лишения свободы — от полутора до трёх лет. Суд частично согласился с этой позицией. Один молодой человек приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второй фигурант получил один год условно. Еще один молодой человек оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Напомним, осенью 2018 года в центре Перми на фонарном столбе установили манекен с надписями, вызвавшими реакцию следователей.

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