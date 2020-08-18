Москва, , 13:17 — REGNUM Регистрация вакцины против коронавируса может быть приостановлена в любой момент при появлении нежелательных реакций. Об этом 18 августа заявил заместитель директора Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, сообщает РИА Новости.

Первая в мире вакцина от COVID-19 Minzdrav.gov.ru

По его словам, гражданское применение вакцины будет проходить под жестким наблюдением. «Эта временная регистрация может быть приостановлена в любой момент», — сказал Логунов.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавируса 11 августа. Препарат получил название «Спутник V». Регистрация прошла при условии продолжения клинических испытаний вакцины.