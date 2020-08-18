Сухум, , 13:28 — REGNUM Пятую партию средств для борьбы с распространением коронавируса в рамках гуманитарной помощи доставили в Абхазию представители проекта «Программа развития ООН» (ПРООН). Об этом 17 августа сообщает ИА «Апсныпресс».

По данным журналистов, средства были доставлены в Гудаутскую больницу, которая переоборудована в центр по лечению COVID-19. Абхазским медикам передали 2 тыс. защитных комбинезонов, 140 респираторов, 20 инфракрасных термометров, а также бахилы и дезинфицирующие средства.

Сообщается, что общая стоимость доставленных средств во всех партиях достигла $130 тыс.

Напомним, на 18 августа в Абхазии выявлено 197 носителей коронавируса. Из них победили инфекцию 77 человек, в трех случаях заболевшие COVID-19 скончались.

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