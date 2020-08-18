Томск, , 13:13 — REGNUM По состоянию на 18 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5068 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 44 новых случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Выздоровели ещё 50 человек. За весь период в Томской области коронавирус победили 3790 жителей.

Как сообщили ИА REGNUM, за всё время в регионе скончались 54 пациента с коронавирусом.

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