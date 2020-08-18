Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюмени открывается центральный парк культуры и отдыха на Цветном бульваре. Об этом сообщается на сайте парка.

Открывается в первую очередь новый аттракцион — 50 метровое колесо обозрения с музыкальным сопровождением, мягкими диванами, обогревом в холод и кондиционированием в жару. Цена на посещение не изменилась и составляет 200 рублей с человека.

Отмечается, что работа аттракционов ведётся с соблюдением всех санитарных правил и рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники парка аттракционов — в масках и перчатках, после каждого посещения проводится дезинфекция.

Напомним, новое колесо обозрения в Тюмени поставили ещё до пандемии. Однако тюменцы из-за режима повышенной готовности до сих пор на нём не прокатились.