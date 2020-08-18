Вильнюс, , 13:10 — REGNUM На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено 38 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2474.

Также сообщается, что за это же время в Литве не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 81.

При этом уточняется, что на данный момент в республике 1733 человека вылечились от нового заболевания и что всего был проведен 584 641 тест на коронавирус, 4188 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Узбекистане за минувшие сутки выявили 398 случаев заражения коронавирусом — общее число заразившихся достигло 36 100.