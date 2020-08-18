Саратов, , 13:04 — REGNUM Усилия врачей Саратовской области, оказывающих помощь 56-летнему мужчине с диагнозом COVID-19 более месяца, не увенчались успехом. Больной скончался, подтверждают сведения о 67-ой жертве коронавируса в региональном минздраве.

Пациента госпитализировали с тотальной пневмонией в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь более месяца. Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на протяжении 28 дней. Лечение осложнялось наличием ряда сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни и ожирения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 18 августа коронавирус подтвержден у 11 116 человек, выздоровели 6949 пациентов.

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