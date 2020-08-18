Брянск, , 13:01 — REGNUM На организацию горячего питания для учащихся начальных классов в 2020 году Брянская область получит 203,9 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Субсидии от государства на питание младших учеников в новом учебном году получат школы, где столовые и пищеблоки готовы организовать горячее питание. Причём в соответствии с новым постановлением правительства РФ господдержку окажут не только регионам, в которых абсолютно все школы имеют пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием, а также территории, где нет 100% готовности. Брянской области выделили 203,9 млн рублей.

Средства поступят в регион до начала нового учебного года.