Париж, , 12:57 — REGNUM Министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что рассматривает возможность «обязательного ношения маски» в определенных ситуациях, например, в конференц-залах и служебных помещениях, сообщает Le Figaro.

Столкнувшись с обязательным ношением масок на улице, принятым в некоторых городах, таких как Париж и Марсель, несколько врачей проводят кампании за то, чтобы ношение масок стало обязательным в компаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, французские самолеты задействовали во время операции против вооруженной группы на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в поддержку миротворцев.

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