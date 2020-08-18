Нальчик, , 12:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии новый учебный год стартует 1 сентября для 111 200 учащихся. Из них 14 850 — первоклассников, что составляет 16%. В условиях пандемии коронавируса процесс обучения для них в образовательных организациях должен быть безопасным.

В этих целях Роспотребнадзор выдал ряд рекомендаций, за соблюдением которых следят специалисты республиканского управления санитарного ведомства. Уже выдано 218 предписаний, которые органам власти и руководству школ предстоит выполнить до 1 сентября.

Эти предписания касаются улучшения материально-технической базы пищеблоков, работы систем водоснабжения и освещения, проведения косметических ремонтов. Руководство школ уже выполнило 197 из них, сообщили в управлении Роспотребнадзора по КБР.

Стоит отметить, что в республике 1 сентября откроют свои двери для школьников 265 школ. Из них в одну смену будут работать 229 общеобразовательных организаций (86,4%). Число обучающихся в них детей составляет 100 636 человек.

Еще 36 школ, в которых учатся 10 564 школьников должны заниматься в две смены. Каким образом будут соблюдаться в них рекомендации федерального санитарного ведомства по разведению потоков учащихся, в том числе скользящее расписание звонков для каждого класса и несовпадение перемен, а также времени приема пищи в столовых, исключение кабинетной системы, пока в Роспотребнадзоре Кабардино-Балкарии не уточняют. Нет разъяснений об этом и на сайте министерства просвещения и науки региона.

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