Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Студенты в столице Грузии, которым отказали в продолжении обучения из-за отсутствия у них денег, 18 августа вышли на митинг к зданию министерства образования и потребовали поддержки со стороны государства. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Студенты заявили, что в стране наступил экономический кризис из-за пандемии, поэтому помощь учащимся будет «вложением в будущее страны».

«Десятки тысяч студентов остались без учебы из-за долгов. Это — проблема государства, и вместо того, чтобы тратить суммы на надбавки, лучше потратить их на студентов», — сказал журналистам участвующий в акции член общественной организации «За демократическое будущее» Ираклий Павленишвили.

Сообщается, что студенты потребовали встречи с министром образования. В ведомстве пообещали, что к протестующим выйдет заместитель главы ведомства.

Стоит отметить, что пандемия оказала сильное негативное влияние на экономическое положение Грузии. Экономика страны сильно зависела от туризма, а именно этот сектор и просел сильнее всего.

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