Москва, , 12:58 — REGNUM Прощание с народной артисткой России певицей Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа в Москве. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ГУП «Ритуал».

"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также там рассказали, что гражданская панихида будет начата в 12:00 мск и ее проведут в закрытом режиме, без представителей СМИ.

Напомним, Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Закончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского в 1985 году по классу скрипки, а затем с 1985 по 1990 год училась в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве на отделении эстрадного вокала профессора И. Д. Кобзона. Стала широко известна после исполнения ею песни «Ягода-малина», которую показали на Центральном телевидении СССР 1 января 1987 года в программе «Голубой огонек».