Пекин, , 12:57 — REGNUM Электрокар Xiaopeng P7, у которого после старта продаж в Китае было обнаружено очень много недостатков, могут снять с продажи. Об этом сообщает интернет-ресурс iXBT.com.

Модель Xiaopeng P7 в Китае называют более бюджетной версией Tesla Model 3. Тем не менее качество этого авто оставляет желать лучшего.

У электрокара был замечен целый ряд серьезных дефектов. К ним относятся: посторонние шумы, вибрация педалей и рулевого колеса во время движения и даже на холостом ходу. Кроме того, у многих машин не работает дверь багажника по беспроводной связи.

Но основным недостатком является меньший запас хода по сравнению с заявленным. Исправить этот недостаток в автосервисе вряд ли получится.

Об этих недостатках Xiaopeng P7 сообщил один из владельцев автомобиля. Он поделился фотографией своего автомобиля, на котором практически вся машина обклеена листами с претензиями.

Напомним, в 2019 году представители компании Tesla обратились в суд с обвинениями на одного из сотрудников в краже информации о разработках автопилота и передаче ее китайской компании Xiaopeng Motors.

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