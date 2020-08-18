Иваново, , 12:54 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 18 августа. В 20 случаях коронавирус подтверждён у пациентов с ОРВИ и пневмониями. Трое пациентов прибыли из других регионов — Краснодарского края, Татарии, Башкирии.

За сутки выписан 121 пациент. За сутки официальная статистика смертности пополнилась одним случаем — скончался пациент 81 года из Ивановского района.

«В стационаре находятся 414 человек, в том числе на койках с кислородом — 84 человека. На аппаратах ИВЛ — 13 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 — 216 коек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6941 человека, выздоровел 5701 пациент, 112 скончались.