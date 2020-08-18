Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после инцидента с аттракционом «Катапульта» в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство проверит состояние всех аттракционов ЦПКиО. Работники прокуратуры проведут визуальный осмотр аттракционов, изучат техническую и иную необходимую документацию.

Уже выявлен хозяин «Катапульты» (ООО «Медеу»). Обнаружено, что две недели назад аттракцион прошёл техническое освидетельствования специалистами компании «Кедр». Прокуратура оценит, как соблюдались требования безопасности во время установки и эксплуатации аттракциона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина и женщина застряли на аттракционе «Катапульта». Спуститься на землю им помогли спасатели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге мужчина и женщина застряли на аттракционе