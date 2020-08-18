Архангельск, , 12:49 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 67 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных выросло до 9988. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых заболевших: 33 архангелогородца; пять северодвинцев, из них четыре — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; восемь новых случаев выявлены в Котласском районе; пять — в Виноградовском; по три — в Приморском, Вилегодском и Вельском; по одному — в Ленском, Плесецком, Онежском районах, а также в Новодвинске и Коряжме.

Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Мурманской области, прибывшего в регион, и у архангелогородца, вернувшегося из поездки в Краснодарский край.

По данным штаба, с начала пандемии в Архангельской области от COVID-19 вылечился 9021 человек, 862 человека остаются под наблюдением медиков. От опасной инфекции скончались 167 человек.