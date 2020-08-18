Самара, , 12:48 — REGNUM Еще 25 единиц высококлассной техники поступило в больницы Самарской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 мобильных флюорографов, 12 реанимобилей и три передвижных маммографа были поставлены в медицинские учреждения региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам главы региона Дмитрия Азарова, в области впервые так масштабно обновляется парк мобильных маммографов и флюорографов. При этом парк скорой помощи области за последние три года был обновлен почти на 90%, а парк реанимобилей — почти 100%.

Отмечается, что мобильные комплексы будут работать в отдаленные населенных пунктах региона.

Сообщается, что до конца текущего года в регион должны поступить еще 28 автомобилей скорой помощи класса «В».

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