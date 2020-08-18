Севастополь, , 12:45 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 18 августа в пресс-службе правительства города-героя. Все новые пациенты — местные жители: трое из города не выезжали, ещё у троих заражение выявлено после поездок в другие регионы РФ. После выздоровления выписаны 10 человек.

«Ещё один человек с подтверждённым диагнозом скончался. Это женщина 65 лет, медсестра 9-й горбольницы. Она работала в «красной» зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжёлой вирусной пневмонией и отёком лёгких», — уточнили в оперштабе.

Всего в Севастополе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтвердились у 433 человек, 341 человек выздоровел, 13 умерли. В стационарах продолжают лечение 66 человек.