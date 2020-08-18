Нур-Султан, , 12:45 — REGNUM В новом учебном году во всех школах Казахстана будут проводиться классные часы по экологии. Об этом 18 августа написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

По его словам, экологическое образование необходимо внедрять в школах с самых основ. Министр отметил необходимость проведения работы и с родителями. Кроме того, планируется запустить конкурсы научных проектов.

Аймагамбетов добавил, что будут проводиться эко-квесты, мастер-классы и театральные постановки. Планируется также активизировать работу кружков, секций и другие средства дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возмутился бескультурным поведением граждан, которые нанесли урон «розовому» озеру Кобейтуз. Глава государства считает, что подобные случаи выявляют проблему просвещения молодежи.

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