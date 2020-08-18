Москва, , 12:44 — REGNUM Валерий Захаров, сын погибшего в дорожной аварии Сергея Захарова, попросил максимального наказания для актёра Михаила Ефремова, передаёт 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

На заседании по делу о ДТП в Пресненском суде столицы Валерий Захаров отметил, что наказание определяет Уголовный кодекс РФ.

«Я считаю, что оно должно быть максимальным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 18 августа проходит заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, участником и предполагаемым виновником которого оказался известный актёр Михаил Ефремов.

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