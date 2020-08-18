Красногорск, , 12:47 — REGNUM В Подмосковье утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Постановление, регулирующее отстрел животных подписал глава региона Андрей Воробьев. Документ устанавливает квоты на охотничий промысел по каждому из угодий в течение одного года.

В Подмосковье квоты были установлены на копытных — лося, косулю европейскую, оленя благородного, оленя пятнистого, а также на барсука. Лимиты и квоты добычи были установлены на основании данных учетов численности и плотности обитания охотничьих животных на тех или иных территориях охотничьих угодий, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Например, в течении года на территории Подмосковья будет разрешено застрелить во время охоты 929 лосей, что составляет 9,56% от общей численности популяции.

«Следование охотниками указанных норм позволяет соблюдать баланс в живой природе, поддерживать численность популяций охотничьих животных на должном уровне, сохранять и воспроизводить диких животных в условиях заказников», — сказал Разин.

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