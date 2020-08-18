Москва, , 12:45 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России ещё 6527 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 18 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране стало составлять 742 628.

Кроме этого, указывается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 132 пациента и потому суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 740.

Также сообщается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 4748 новых заразившихся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 932 493.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 32,9 млн.