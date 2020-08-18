Нальчик, , 12:38 — REGNUM В Кабардино-Балкария продолжает оставаться лидером в СКФО по наименьшему числу пациентов с коронавирусом, находящихся в настоящее время на лечении. Этот показатель составил на 18 августа 304 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным минздрава субъекта, в госпиталях получают медицинскую помощь 235 пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 17 человек.

В целом же по республике, как отметили в минздраве, эпидемиологическая ситуация стабильная. Ежедневно снижается число пациентов, требующих госпитализации из-за тяжелого состояния.

Общее число носителей коронавируса за все время пандемии составило на 18 августа 6256 человек (+17 за минувшие сутки). С 4 июля ежедневный прирост находится в диапазоне 14−17 новых случаев. Выздоровели 5877 человек (+20 за прошедший день).

Случаев смертельного исхода не зафиксировано с 9 августа. Не смогли справиться с болезнью и скончались за все время 75 жителей Кабардино-Балкарии.

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