Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве уровень доверия к мэру Сергею Собянину снизился, следует из исследования «Левада-центра», опубликованного газетой «Ведомости».

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно результатам исследования, поддерживают мэра 45% жителей города. В 2019 году этот показатель составлял 57%.

При этом уровень недоверия к столичному мэру вырос вдвое — с 12% в 2019 году до 24% в 2020 году. Это рекордный уровень с 2011 года.

Среди проблем столицы горожане называют большое число приезжих и мигрантов — до 30%, пробки и загруженность дорог — 27%. Также недовольны москвичи ростом цен и падением уровня жизни, плохой экологией и столичным здравоохранением.

При этом такое решение мэра, как введение пропускного режима в разгар пандемии, большинство москвичей одобрили.