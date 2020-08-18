Тула, , 12:36 — REGNUM Более чем у 1300 сотрудников медицинских организаций Тульской области было подтверждено заражение коронавирусом за весь период пандемии. Данные приведены на заседании оперштаба 17 августа, сообщили в управлении пресс-службы по региону.

Положительные тесты на коронавирус подтвердили у 732 медиков, которые непосредственно находились при исполнении трудовых обязанностей. 594 из них уже получили все положенные выплаты из регионального и федерального бюджетов.

Губернатор Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Валерию Шерину, руководству минздрава и минфина продлить выплаты за счет регионального бюджета до сентября 2020 года включительно.