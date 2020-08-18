Красноярск, , 12:34 — REGNUM По состоянию на 18 августа в Красноярском крае коронавирус выявлен у 15 402 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 117 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровел ещё 71 человек, за всё время вылечились 12 614 жителей края.

За последние сутки в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 392.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край находится на втором этапе снятия «коронавирусных» ограничений.

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